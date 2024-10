Procurador da Venezuela diz que Lula mentiu sobre queda

Aliado de Maduro disse ainda que presidente brasileiro evitou encontro na Rússia.

Para o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, o presidente Lula (PT) mentiu sobre a queda para não participar da cúpula do Brics que aconteceu na Rússia. A fala do procurador foi feita neste sábado (26) usando pessoas “diretas e próximas” como fonte.





– Fontes diretas e próximas do Brasil me informam que o presidente Lula da Silva manipulou um suposto acidente para usá-lo como álibi para não comparecer à recente cúpula do Brics – declarou o aliado de Nicolás Maduro.





E continuou:





– O que circulou fortemente como rumor, infelizmente parece ser confirmado por um vídeo divulgado ontem, onde se vê o presidente Lula são, em pleno uso de suas faculdades e agindo com total cinismo.





Lula foi hospitalizado no dia 19 de outubro após cair no banheiro. Por conta do acidente doméstico, ele levou pontos na cabeça e foi orientado a não viajar para o evento na Rússia. Maduro esteve na reunião do Brics e se encontrou com Vladimir Putin.





O petista participou remotamente e fez seu discurso por vídeo. Ainda assim, o Brasil teve uma posição importante para impedir que a Venezuela entrasse para o grupo de 13 países convidados para serem associados do bloco.





Saab se posicionou contra Lula por esta razão e disse que a ação foi uma agressão covarde e que “há grande descontentamento na esquerda latino-americana e nos movimentos revolucionários do mundo pela atuação indigna e nefasta de seu governo nessa cúpula”.





Em outra parte do texto, o procurador-geral da Venezuela disse que Lula “usou esse ‘acidente’ para mentir ao Brasil, ao Brics e ao mundo inteiro, fato pelo qual deveria ser investigado”.





(Pleno News)