EMPATE técnico marca reta final entre André Fernandes e Evandro Leitão, segundo Quaest

A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (26) aponta empate numérico entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), ambos com 50% dos votos válidos, considerando uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Na pesquisa estimulada, cada candidato tem 44% dos votos totais, com 11% dos entrevistados declarando voto branco, nulo ou abstenção, e 1% indeciso. O levantamento, realizado entre 25 e 26 de outubro, reuniu 1.002 participantes em Fortaleza e utilizou o modelo provável eleitor para medir o engajamento e a probabilidade de comparação às urnas. A pesquisa, encomendada pela TV Verdes Mares e registrada no TSE sob o número CE-03187/2024, mantém o índice de confiança de 95%.





Via portal César Wagner