MAT4NÇA EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO DOM EXPEDITO

A violência em Sobral é avassaladora!

Por volta das 17h deste sábado(26), um homem foi baleado na rua Cauby Vasconcelos, nas proximidades do Sobral Shopping. Segundo informações preliminares, um indivíduo em uma motocicleta passou atirando contra Francisco Geivando Gonçalves da Silva, de 34 anos, que trabalhava como lavador de carros. De acordo com familiares, ele estava na rua no momento em que foi alvejado por vários disparos.





Francisco foi socorrido e levado ao hospital Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após dar entrada na referida unidade de saúde.





A Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram uma operação na cidade para combater a crescente onda de homicídios. De acordo com fontes policiais, a partir desta noite serão realizadas abordagens a veículos e motocicletas suspeitas com o objetivo de conter a violência.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Fnews