Reeleito, Nunes promete "os melhores quatro anos da História de São Paulo"

Com mais de 89% das urnas apuradas, o atual prefeito de São Paulo (SP), Ricardo Nunes (MDB), já pode ser declarado reeleito para o mandato até 2029. Nunes tem mais de 59% dos votos válidos no segundo turno do pleito da capital paulista. Enquanto Boulos foi o mais votado em três seções eleitorais, Nunes venceu nas demais 420.





O candidato da extrema-esquerda Guilherme Boulos (PSOL) recebeu pouco mais de 40% dos votos. A diferença de votos é de cerca de um milhão de votos a mais para Nunes.





Os números são semelhantes àqueles registrados há quatro anos na disputa pelo mesmo cargo entre Bruno Covas (PSDB) e o mesmo candidato radical que se notabilizou por promover invasões ilegais de propriedades.





Em seu discurso de comemoração da vitória, Nunes prometeu que o seu segundo mandato “serão os melhores quatro anos da História da cidade de São Paulo”. Disse também que “a hora das diferenças passou” e prometeu governar para todos.





(Diário do Poder)