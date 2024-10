"Blindadona" é presa após sequestrar adolescente na madrugada em Manaus

Um adolescente foi sequestrado na madrugada desta segunda-feira (28), no Conjunto Castanheiras, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 4h, quando um homem bateu na porta da residência da vítima. Ao atender, o jovem foi forçado a entrar em um veículo Polo de cor vermelha, com placa PHR7E76, conforme informações do Tenente F. Carlos, responsável pela ocorrência. O veículo pertencia a uma mulher identificada como Brenda, que mais tarde confessaria sua participação no crime.





A mãe do adolescente, ao perceber o sequestro, imediatamente ligou para o pai, informando o ocorrido. Em resposta, o batalhão da Zona Leste iniciou uma busca nas proximidades e, pouco tempo depois, conseguiu prender Brenda, que estava conduzindo o carro utilizado no crime. Durante seu depoimento, a suspeita admitiu a ação criminosa, explicando que estava acompanhada de um comparsa e que sua responsabilidade se limitava à condução do veículo na volta.





O adolescente foi liberado pelos sequestradores após a pressão do cerco policial e conseguiu retornar para casa a pé, com escoriações causadas durante uma tentativa de fuga. O jovem foi atendido, mas não corre risco de vida. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde Brenda deverá responder pelos crimes de sequestro e tortura. As autoridades seguem investigando o paradeiro do segundo envolvido no crime.





