Dr. Rafael Ponte vence as eleições da OAB Subsecção Sobral

É a terceira vez que o advogado assume a instituição.

O advogado Rafael Ponte foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Subsecção Sobral, com pouco mais de 56% dos votos. Dr. Rafael assumirá pela terceira vez a cadeira de presidente da instituição, já que exerceu o cargo em dois triênios, entre os anos de 2016 a 2021.





As eleições da OAB ocorreram nesta quinta-feira na sede da subsecção da OAB, na avenida Dr. Arimateia Monte e Silva, em Sobral e outros municípios do Ceará. Em Sobral o processo eleitoral ocorreu tranquilamente sem maiores intercorrências. Durante todo o dia, os dois candidatos que estavam na disputa, os advogados Rafael Ponte e Joscel Vasconcelos, estiveram na sede da OAB juntamente com sua equipe para recepcionar seus eleitores. O resultado saiu pouco depois das 17 horas e consagrou a vitória da chapa 20 tendo como presidente o advogado Rafael Ponte e vice a advogada Raissa Osterno.





Após a confirmação da vitória com 787 votos para a chapa 20 contra 598 para a chapa 11, Dr. Rafael Ponte foi comemorar com sua equipe e destacou que agora sua irá trabalhar juntos para fortalecer a advocacia da região e salientou que pretende implementar suas propostas de campanha já a partir de janeiro de 2025.





A subsecção Ceará teve a vitória da advogada Christiane Leitão, que recebeu pouco mais de 13 mil votos, e se tornará a primeira mulher a presidir a OAB Ceará em 91 anos de história da ordem no Estado.





A chapa vitoriosa é composta pelo Dr. Rafael Ponte como presidente, vice-presidente Dra. Raissa, secretário geral Dr. Carlos Hildo, tesoureira Dra. Renata Ferreira e secretário geral adjunto Dr. Igor Barreto.





Por Edwalcyr Santos