Em PE, juíza que mandou prender Gusttavo Lima é condenada

Caso envolve ocupação irregular de um apartamento.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou a juíza Andréa Calado da Cruz, a pagar uma dívida de R$ 261,8 mil. O valor é referente a aluguéis e indenizações pela ocupação irregular de um apartamento no Recife (PE), sem o devido pagamento dos encargos.





Com a decisão, ela corre risco de ter seus bens penhorados. O caso envolve um financiamento imobiliário que a magistrada deixou de pagar, o que levou ao leilão de seu apartamento, em dezembro de 2021.





A juíza foi responsável por decretar a prisão do cantor Gusttavo Lima na Operação Integration. No entanto, a ordem de prisão contra o artista foi revertida por falta de provas. As informações são da Oeste.





(Pleno News)