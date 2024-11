VIOLÊNCIA: Sobral fecha outubro com 14 homic1dios, o mais violento do ano

Os números do mês que estão de acordo com a contagem da imprensa local, ainda não foram confirmados pela SSPDS-CE.

As estatísticas da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), mostram que de janeiro a setembro de 2024 foram registrados 80 homicídios. Os números de outubro ainda não entraram na contagem da pasta, mas segundo a imprensa local já são 14 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Se confirmados pela SSPDS, de janeiro a outubro, Sobral registrou 94 homicídios.





A estatística do mês corrente só fica atrás de outubro de 2020 com 16 homicídios. O ano de 2020 foi o mais letal da série histórica da pasta com 136 CVLIs. A média de homicídio dos 10 primeiros meses de 2024 é de 9,4





Os dois últimos CVLIs de outubro aconteceram na manhã e tarde desta quinta-feira (31). Por volta das 7h, na rua Francisquinha Frota, no bairro Dom José, um homem identificado apenas como “Cabeludo” foi assassinado por dois indivíduos que efetuaram três disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local.





Já durante a tarde, por volta das 14h, um adolescente de 14 anos, identificado como Bruno Lira Hermínio dos Santos foi assassinado na rua Antônio Félix Ibiapina, bairro Alto do Cristo, próximo à Areninha Pedro Djascy Romão. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta atiraram nas costas da vítima que morreu no local.





Homicídios de 2024:

Janeiro 10, Fevereiro 6, Março 11, Abril 11, Maio 7, Junho 12, Julho 11, Agosto 7, Setembro 5, Outubro 14.





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso