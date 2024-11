EM SOBRAL: A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE (DDM), efetuou na manhã de hoje 31/10/2024, o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de uma mulher de 35 anos de idade, por crime de Descumprimento de Medida Protetiva, no distrito de Jordão, cidade de Sobral- CE.





De acordo com as investigações, a suspeita vinha descumprindo, de forma reiterada, medida protetiva deferida em favor de idosa que seria avó do ex companheiro da investigada, e com a qual a mesma morou durante a união estável. A suspeita ia até a casa da idosa, jogava pedras no telhado e no portão e proferia diversos xingamentos. Foi instaurado inquérito policial e feita a Representação pela Prisão Preventiva da suspeita, sendo expedindo o competente Mandado de Prisão, que foi cumprido na manhã de hoje, ocasião em que a presa foi encaminhada à Cadeia Pública de Sobral.