Polícia Civil cumpre, em Coreaú-CE, mandado de prisão contra homem condenado por crime de homicídio contra padrasto

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Coreaú-CE, durante o dia 31 de Outubro de 2024, resultou no cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de D.F.N, o qual foi condenado pela prática de crime de homicídio que teve como vítima o padrasto dele, o senhor J. A. L. O crime ocorreu no dia 31/08/2015, na Rodovia CE que liga Coreaú-CE ao distrito de Araquém, onde a vítima morava e causou uma grande comoção social na época dos fatos.





O Crime foi investigado através do Inquérito Policial nº 444-100/2015, que gerou o processo judicial nº 0001882-20.2015.8.06.0069, tendo o capturado sido condenado a uma pena de 21 anos e 4 meses de reclusão. A prisão do suspeito ocorreu no distrito de Araquém, no município de Coreaú-CE, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado do Ceará.





O referido preso teve sua prisão decretada pela justiça cearense (Processo nº 0001882-20.2015.8.06.0069), após sua captura ele foi encaminhado a Unidade Prisional de Sobral-CE, onde ficará a disposição da justiça.