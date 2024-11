FALTA DE VAGAS exclui 61% das crianças pobres do Ceará das creches

Com 57,6% das crianças prioritárias fora das creches no Ceará, a ausência de unidades revela um grave déficit na educação infantil.

No Ceará, 61% das crianças menores de três anos em situação de pobreza, cerca de 62 mil, não frequentam creches, principalmente pela falta de vagas (51%), conforme o Índice de Necessidade de Creche (INC) da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. Em 2023, 45,5% das 295.257 crianças dessa faixa etária no Estado pertenciam a grupos prioritários, como famílias em pobreza, lares monoparentais ou com cuidadores economicamente ativos, mas 57,6% delas ainda não estavam matriculadas, sendo 7,2% devido à falta de vagas. No Brasil, 45,9% das 9,9 milhões de crianças de 0 a 3 anos pertencem a grupos prioritários, mas 9,4% continuam fora das creches por falta de unidades disponíveis.





(César Wagner)