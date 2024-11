A MATANÇA EM SOBRAL NÃO PARA! HOMEM É ASSASSINADO COM VÁRIOS TIROS NO DISTRITO DE PATRIARCA

Um crime de homicídio a bala foi morto na noite desta segunda-feira, dia 25, no distrito de Patriarca. A vítima, Francisco Adrijane do Nascimento, de 37 anos, natural de Sobral, residia na rua do Grupo, em Patriarca, foi assassinada com vários tiros.





De acordo com informações preliminares, a vítima foi chamada para fora de sua residência e assassinada com vários tiros por indivíduos que ocupavam um veículo não identificado. O crime ocorreu na proximidades do cemitério local.





Adrijane chegou a ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucos muitos após dar entrada na referida unidade hospitalar.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral registral 105 homicídios dolosos no corrente ano!





