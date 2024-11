EM SOBRAL: obra na Av. Fernandes Távora está causando acidentes em pedestres

O risco maior é para os idosos que fazem caminhada na via de passeio da avenida.

Os moradores do grande Sinhá Saboia que fazem caminhada na avenida Fernandes Távora, estão tropeçando nos buracos e tijolos deixados por uma obra de implantação de postes de iluminação da via. O Sistema de Comunicação Paraíso recebeu vários relatos de pessoas que caíram nos buracos ou tropeçaram nos tijolos acumulados na via de passeio.





Uma moradora disse que o risco maior é para os idosos como é o caso de dona Raimunda Alves de 69 anos que caminha ao amanhecer. A idosa caiu em um buraco feito para a colocar os postes. “Como eles sabem que por aqui andam muitas pessoas, deviam ajeitar logo porque passam muito tempo para ajeitar. Eles não estão preocupados com quem passam no calçadão”, relatou a moradora.





Dona Maria de Lourdes contou para a reportagem do Sistema Paraíso que tropeçou nos blocos soltos próximo à uma cerâmica localizada na avenida. “É uma falta de zelo por parte da empresa que está fazendo a obra na iluminação da avenida”, reclamou dona Maria de Lourdes.





A obra pertence à Secretaria da Conservação e Serviços Públicos de Sobral (Sesep). O Portal Paraíso não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso