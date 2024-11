Prefeito eleito Oscar Rodrigues relata dificuldade em transição com a atual gestão

A comissão de transição afirma que ‘o processo como um todo está longe de ser considerado efetivo’.

O Prefeito eleito de Sobral Oscar Rodrigues fez uma publicação na tarde desta terça-feira (19), em sua rede social Instagram, relatando a dificuldade que sua Comissão de Transição está tendo com a equipe da atual gestão para a fluidez dos trabalhos. De acordo com o texto publicado, ‘o processo como um todo está longe de ser considerado efetivo’ e que o documento oficial além de ter sido entregue com atraso de 20 dias, foi elaborado de forma incompleta.





A Comissão reclama ainda que faltam informações cruciais relativas a contratos e convênios, entre os quais, informações sobre a execução de empréstimo da ordem de U$ 50 milhões de dólares entre a Prefeitura de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), o convênio com o IGS (Instituto de Gestão de Saúde) que movimentou mais de R$430 milhões de reais nos últimos anos e a apresentação de listas nominais e locais de trabalho de todos os terceirizados, que possuem contratos, que juntos, somam quase 112 milhões de reais.





O texto da publicação finaliza ‘destacando que a equipe da Comissão de Transição continuará envidando todos os esforços para garantir, a partir de primeiro de janeiro de 2025, o melhor início possível de um novo tempo para todos em Sobral’.





Nota:





Boa tarde! Quero informar a todos os sobralenses que os membros da nossa Comissão de Transição buscam assegurar uma transição de gestão verdadeiramente correta, transparente e republicana.





Apesar da atual administração ter realizado uma série de reuniões de gentilezas com membros da nossa Comissão, o processo como um todo está longe de ser considerado efetivo.





A verdade é que após várias reuniões, nenhum documento oficial havia sido entregue pela a atual gestão, que somente veio a fazer no último dia 13 de novembro, depois de mais de 20 (vinte) dias de solicitação, e ainda assim, entregues de forma incompleta. Por isso, foi realizada representação aos órgãos estatais de controle e fiscalização para o acompanhamento da transição no nosso município.





Faltam ainda informações cruciais relativas a contratos e convênios, entre os quais, o informações sobre a execução de empréstimo da ordem de U$ 50 milhões de dólares entre a Prefeitura de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), o convênio com o IGS (Instituto de Gestão de Saúde), que movimentou mais de R$430 milhões de reais nos últimos anos e a apresentação de listas nominais e locais de trabalho de todos os terceirizados, que possuem contratos, que juntos, somam quase 112 milhões de reais.





Disponibilizar informações e dar transparência em relação ao uso dos recursos é uma obrigação das administrações públicas e o acesso a estas informações é um direito de todos os cidadãos. Ou seja, a simples disponibilização de dados e informações, não caracteriza uma efetiva transição da gestão.





A nossa equipe da Comissão de Transição continuará envidando todos os esforços para garantir, a partir de primeiro de janeiro de 2025, o melhor início possível de um novo tempo para todos em Sobral.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso