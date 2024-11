SENADOR FAZ ALERTA sobre o controle de redes sociais e a "Ditadura da Toga"

Senador Eduardo Girão denuncia censura institucional e alerta para julgamento no STF que pode consolidar controle sobre redes sociais no Brasil.

O julgamento sobre o controle das mídias sociais no Brasil está marcado para a próxima quarta-feira, dia 27, no Supremo Tribunal Federal (STF). O senador Eduardo Girão destacou o tema em audiência pública, denunciando ações que, segundo ele, configuram censura institucionalizada e perseguição a opositores. Durante o evento, foi mencionado o avanço de agendas autoritárias, especialmente no que se refere à liberdade de expressão, e citados casos de pressão enfrentados por parlamentares como o deputado Marcel Van Hattem e o senador Marcos do Val.





Girão criticou a ausência de análise de mais de 60 pedidos de impeachment de ministros do STF e classificou a situação como uma "ditadura da toga", onde decisões judiciais ocorrem sem prestação de contas. Ele alertou que, sem reação do Congresso Nacional, essas medidas podem ser impostas pelo governo Lula ou pelo próprio STF. Segundo o senador, “ou nos levantamos agora, ou teremos vergonha de ter passado pelo Senado neste período”.





Fonte: Portal César Wagner