WhatsApp libera recurso e agora dá para transformar áudio em texto

Novidade é uma opção para quem não gosta de ouvir mensagens de voz ou está em ambiente barulhento.

O WhatsApp liberou um recurso que transforma as mensagens de áudio em textos. A novidade foi lançada nessa quinta-feira (21) e já está disponível. O recurso, além de uma opção para quem não gosta de ouvir mensagens de voz ou está em ambiente barulhento, tem como objetivo economizar tempo e facilitar a rotina dos usuários.





Para ter acesso é preciso habilitar a ferramenta nas configurações e selecionar áudios que deseja transcrever. Confira como funciona. Primeiro abra as "Configurações" do WhatsApp; em seguida clique em "Conversas". Depois selecione a opção "Transcrição de mensagens de voz" e ative. Por último escolha o idioma que será transcrito o texto. Para que a função funcione é preciso manter a mensagem de voz pressionada e selecionar a opção "Transcrever".





O conteúdo gerado no aplicativo ficam armazenadas no seu celular e, assim como as demais mensagens, são protegidas por criptografia. A empresa assegura que ninguém, nem mesmo a plataforma, pode ouvir ou ler o conteúdo.





Devido a novidade ter começado nessa quinta, os aparelhos podem apresentar demora para conseguir ter acesso ao recurso. Para aqueles que gostaram da ideia e querem ver como funciona de maneira mais rápida, podem baixar ferramentas paralelas que são usadas dentro da própria plataforma, como o ViraTexto, disponível pelo número (31) 97228-0540 a LuzIA (11) 97255-3036 e o Zapia, criado pelo chat gpt, que está disponível pelo número (11) 3230-2407.





Para usar é preciso adicionar o número como um contato normal, na conversa com a ferramenta de conversão de texto o usuário manda um áudio como costuma mandar para qualquer pessoa. Depois que encaminha o conteúdo ele transforma em texto, em seguida é só encaminhar para a pessoa que deseja.





Portal Campo Grande News