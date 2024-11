VÍDEO: Delegado "bêbado" chama PM de "vagabundo" e acaba detido por desacato em Fortaleza

Na noite da sexta-feira (15), em Fortaleza, um delegado da Polícia Civil do Ceará foi detido por desacato após uma abordagem com policiais militares. Igor Vasconcelos Fernandes, de 41 anos, estava visivelmente embriagado quando chamou um policial militar de “vagabundo”, em uma confusão registrada por vídeo em um restaurante no bairro Varjota. (Vídeo no final da matéria).





De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada ao local após denúncias de que um homem embriagado e armado estava causando transtornos. Ao chegar, os agentes descobriram que o homem era, na verdade, um delegado de polícia.





A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que está investigando o caso no âmbito administrativo. Já a Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou que o delegado responderá a um processo disciplinar.





O incidente foi filmado e mostra Igor Vasconcelos com sinais claros de embriaguez, falando de forma arrastada e utilizando linguagem ofensiva. No vídeo, o delegado chama o policial de “vagabundo”, ao que o militar responde pedindo respeito. Em outro momento, Igor questiona o policial sobre sua função e identidade, enquanto o PM o informa de sua condição de subtenente em serviço.





O confronto se intensificou quando o delegado resistiu à detenção, exigindo a chegada de reforços. Após a chegada de outras equipes da Polícia Militar, Igor foi conduzido ao 2º Departamento de Polícia, no bairro, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato, crime contra a administração pública. Posteriormente, o delegado foi liberado.





Fonte: Gazeta Brasil

Em Fortaleza, delegado da Polícia Civil desacata sub-tenente da Polícia Militar e é levado a Delegacia. Assista pic.twitter.com/3Nj6ePqLeL — 𝒞𝑎𝑛𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝒩𝑒𝑡𝑡𝑜🚩 (@CangaceiroNetto) November 16, 2024