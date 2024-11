Trump recebe Milei e elogia: "trabalho incrível na Argentina"

Presidente da Argentina foi recebido em jantar na Flórida.

O presidente da Argentina, Javier Milei, festejou o encontro de ontem (14) com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em jantar de gala no resort de luxo do líder americano, em Mar-a-lago, na Flórida. Ao discursar na ocasião, Trump rasgou elogios a Milei, exaltando o que considera “trabalho incrível” do colega presidente na Argentina.





A fala elogiosa de Trump foi uma resposta ao discurso de Milei, que antecedeu o republicano em discurso no qual exaltou a vitória contundente do presidente americano contra a vice-presidente dos EUA, a democrata Kamala Harris. Triunfo que o argentino classificou como “maior retorno político da história”.





“Javier, gostaria de te parabenizar pelo trabalho que tens feito. para a Argentina. Seu discurso foi lindo, mas o trabalho que você fez é incrível. Torne a Argentina grande novamente. Você já conhece o Make Argentina Greate Again. Você pe uma pessoa MAGA. E já está fazendo isso. Acredito que seus números funcionam. Além disso, você tem feito um trabalho fantástico em muito pouco tempo. É uma honra ter você aqui. Isso é muito legal”, disse Trump, citando a sigla do lema de sua campanha nos EUA.









A presença de Milei no jantar rendeu encontros efusivos com personalidades americanas que admiram o presidente da Argentina, a exemplo do bilionário Elon Musk e do ator Sylvester Stallone. Momentos celebrados pelo líder do governo da Argentina, nas suas redes sociais.





Via portal Diário do Poder