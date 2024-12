BOMBA! Ivo Gomes deixará prefeitura de Sobral sem crédito financeiro, afirma José Crisóstomo

De acordo com José Crisóstomo, está havendo um inchaço da folha de pagamento que vai causar grande impacto financeiro.

José Crisóstomo Ibiapina, integrante da equipe de transição do prefeito eleito Oscar Rodrigues, afirmou para o Sistema Paraíso que a atual gestão vai entregar a Prefeitura de Sobral, no dia primeiro de janeiro, numa situação preocupante, em especial no aspecto financeiro. De acordo com ele, está havendo um inchaço da folha de pagamento que vai causar um grande impacto financeiro e comprometer as contas do município.





Crisóstomo disse ainda que há bem pouco tempo a capacidade de crédito de Sobral junto ao Ministério do Tesouro era classificada como categoria A, caiu para C, com risco iminente de descer para D, que não pode fazer nem convênio com a União e os estados.





“Estão raspando o tacho de Sobral. Na semana passada foi inaugurada a Cadeia Criativa e estão fazendo uma seleção para contratar o diretor com salário de R$ 11 mil. Se for cargo comissionado, em poucos dias terá que ser exonerado. É sem sentido”, relatou.





Ele citou ainda que o empréstimo de $50 milhões (cerca de R$ 307.675.000,00 atualizados), feito para resolver os problemas de saneamento de Sobral, só restam cerca de 3% e os problemas continuam. “Não foi feito nada e para concluir o saneamento de Sobral vão ser necessários de R$ 50 a R$ 100 milhões. Estão abandonadas as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estações Tratamento de Água (ETA). Não estão nem pagando o serviço das empresas que estão trabalhando”, concluiu.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcy Santos

