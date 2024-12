BRASIL ruma à insolvência: Dívida pública pode explodir para 99% do PIB até 2033

Projeções do Prisma Fiscal revelam agravamento das contas públicas diante da alta da Selic e desconfiança no novo arcabouço fiscal.





A pesquisa Prisma Fiscal de novembro, elaborada pelo Ministério da Fazenda, projeta que a dívida bruta do governo brasileiro pode atingir 98,95% do PIB até 2033, segundo as especificações mais precisas das instituições definidas como Top 5 Podium, enquanto a mediana das estimativas aponta 95,45%. Atualmente em 78% do PIB, a expectativa já supera níveis registrados no auge da pandemia, quando chegou a 87%. A alta na taxa Selic e a piora na percepção de risco fiscal são apontadas como causas principais, com projeções subindo de 86% em junho para 95% em novembro. Especialistas atribuem essa redução à falta de confiança no novo arcabouço fiscal do governo e ao aumento das taxas de juros internacionais pelo Federal Reserve, aumento de riscos crescentes para a sustentabilidade das contas públicas.





Por César Wagner