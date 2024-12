STF forma maioria para manter Moraes no inquérito do suposto golpe

A ação foi protocolada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que quer o afastamento do ministro do inquérito.

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (6) para negar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que o ministro Alexandre de Moraes seja afastado do inquérito em que o político aparece como envolvido em uma suposta tentativa de golpe de Estado.





Votaram para manter Moraes na relatoria do julgamento:

Luís Roberto Barroso;

Edson Fachin;

Flávio Dino;

Gilmar Mendes;

Cristiano Zanin;

Dias Toffoli.

Moraes se declarou impedido de participar da votação. Ainda faltam votar os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Cármen Lúcia e Luiz Fux.





A defesa de Bolsonaro aponta que o magistrado está na condição de “vítima em potencial” e questiona a imparcialidade do ministro, que também é relator do processo no tribunal.





O relator da ação e presidente do Supremo, ministro Barroso, argumentou que a defesa de Bolsonaro não apresentou razões que justifiquem o impedimento de Moraes para atuar no inquérito.





Segundo o magistrado, “a simples alegação de que Moraes seria vítima dos delitos em apuração não conduz ao automático impedimento para a relatoria do caso”.





Pedido semelhante já foi apresentado anteriormente, mas foi rejeitado por Barroso.





(Diário do Poder)