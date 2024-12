ATENÇÃO, GRAVÍSSIMA DENÚNCIA CONTRA A PREFEITURA DE SOBRAL

Hoje, dia 06 de dezembro de 2024, a equipe de transição do Prefeito eleito Oscar Rodrigues, ao se deparar com um projeto de desafetação(doação) de uma área do município com 7.792,00 m2 que foi enviado pela prefeitura municipal de Sobral, representada pelo Prefeito Ivo Gomes para Câmara Municipal de Sobral no dia 28 de Novembro de 2024, oficiou ao Ministério Público parA agir e evitar o que pode ser um grande prejuízo para a população de Sobral, já que pelo tamanho da área, o imóvel pode valer MILHÕES DE REAIS.





A votação do projeto de desafetação(doação), tá prevista para o dia 09/12/2024.





Porém, o que chamou atenção da equipe de transição para o projeto, foi que ele não atendia os requisitos previstos na legislação, tendo suas informações “camufladas”. O que pode ser uma doação para atender interesses meramente pessoais.





O imóvel, objeto da desafetação, já possui alguns galpões construídos, como também, vários outros imóveis construídos ilegalmente, havendo grande possibilidade de ser “grilagem” de terras públicas. Grande parte do imóvel fica localizado na Avenida John Sanford, precisamente, em frente ao Posto do Frota - COHAB 3.





Então, diante de um possível DANO VULTUOSO AO ERÁRIO, o coordenador da equipe de Transição - Dr. Gustavo Judhar Ribeiro, oficiou ao Ministério Público para atuar e evitar essa doação MILIONÁRIA e evitar um prejuízo para a população.





“Segundo rumores, o imóvel objeto da desafetação, seria doado para uma pessoa que tem ligação com um vereador da base de apoio do prefeito Ivo Gomes. Porém, vamos aguardar o desenrolar dessa desafetação/Doação.”









Do BLOG:





Esperamos que o bom senso reine entre os vereadores e que não aprovem essa desafetação/Doação, justamente por terem sido eleitos para defender os interesses da população Sobralense, até que o Ministério Público apure tais alegações.