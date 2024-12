Suspeitos de atingirem PM com tiro na cabeça são mortos em confronto com polícias militar e civil

Dois homens, suspeitos de lesão corporal contra o policial militar Antônio Almir Pereira Mota Filho, de 29 anos, foram mortos durante confronto equipes das Polícias Militar (PMCE) e Civil do Ceará (PC-CE), nesta quinta-feira (5), horas após o crime. Os indivíduos, de 25 e 28 anos, possuíam antecedentes por crimes tentativa de homicídio, roubo, receptação, entre outros. A dupla, suspeita de envolvimento no crime contra o militar, foi encontrada na cidade de Independência.





Segundo os policiais que participaram da ação, os suspeitos efetuaram disparos contra as equipes que revidaram. Os dois homens foram atingidos e socorridos, mas foram a óbito. Uma pistola calibre 9mm, dois revólveres cal. 38, carregadores, munições, além de uma motocicleta, duas peças de roupa e capacetes que teriam sido utilizados no crime, foram apreendidos, durante os trabalhos policiais.





A SSPDS ressalta que equipes da Polícia Militar do Ceará e da Polícia Civil do Estado do Ceará foram enviadas para reforçar a região. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também atua no caso.





