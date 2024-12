Donald Trump cita Brasil pela primeira vez e promete retaliações comerciais

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta segunda-feira (16) sua postura protecionista ao anunciar que aumentará as tarifas para países que aplicam taxas elevadas sobre produtos norte-americanos. Em discurso dado em sua residência no resort Mar-a-Lago, na Flórida, Trump citou diretamente o Brasil e a Índia como exemplos de nações que podem enfrentar retaliações comerciais.





“Se eles quiserem nos cobrar, tudo bem, mas vamos cobrar de volta”, declarou Trump. Ele também afirmou que a aplicação de tarifas fará dos Estados Unidos uma “nação rica”. A fala marca a primeira vez, desde sua vitória na eleição de 5 de novembro, que Trump mencionou explicitamente o Brasil como alvo de possíveis sanções comerciais.





A menção ao Brasil em tom de ameaça gerou apreensão no mercado brasileiro, já fragilizado por incertezas econômicas globais. Trump acusou o país de impor taxas excessivas sobre produtos norte-americanos e reiterou que sua política de tarifas será baseada na reciprocidade.





“Há países que nos taxam muito, como é o caso do Brasil. Quem nos taxar, taxaremos de volta. Tarifas farão nosso país rico”, disse o republicano.





Ao lado de Trump, o futuro chefe do Departamento de Comércio, Howard Lutnick, endossou o discurso de reciprocidade comercial. “Reciprocidade será um tema-chave para nós. Como você nos trata é como pode esperar ser tratado”, disse Lutnick, quando questionado sobre um possível acordo com a China.





Durante a campanha presidencial, Trump prometeu taxar produtos chineses e outras exportações estrangeiras, mas esta é a primeira vez que menciona diretamente o Brasil. A citação à Índia sugere que Trump está mirando países do Brics (Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul). Ele ameaçou taxar produtos desses países em até 100% caso insistam em criar uma moeda própria para substituir o dólar no comércio internacional.





“Exigimos um compromisso desses países de que não criarão uma nova moeda Brics nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e podem se preparar para dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos EUA”, declarou Trump em um post na rede Truth Social.





(Gazeta Brasil)