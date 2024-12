Enxame de abelhas invade veículo, motorista bate em árvore e ocupantes pulam em rio

Um motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore na rodovia ES-320, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (25). O acidente ocorreu após um enxame de abelhas invadir o veículo, levando o condutor e os passageiros a uma situação de pânico.





Segundo o relato do motorista à Polícia Militar, ele seguia no trajeto entre Cariacica, na Grande Vitória, e Barra de São Francisco quando as abelhas entraram no carro. O ataque inesperado fez com que ele perdesse o controle da direção, se chocasse contra uma árvore e rodasse na pista. O veículo ficou atravessado, bloqueando parcialmente a via.









Ocupantes se jogaram em rio para fugir das abelhas





Havia quatro pessoas no carro no momento do acidente: o condutor e três passageiros. Todos sofreram múltiplas ferroadas das abelhas e, em busca de proteção, pularam em um rio próximo ao local da colisão. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que também ajudou a dispersar os insetos do veículo.





Embora os nomes e estados de saúde das vítimas não tenham sido divulgados, as autoridades confirmaram que todos receberam atendimento médico e passam bem.





Fonte: Portal do Tupiniquim