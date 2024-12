VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: BALA E SANGUE NO BAIRRO DOM JOSÉ II

Na tarde desta sexta-feira, dia 27, um crime de tentativa de homicídio foi registrado no bairro Dom José II.

A vítima, Carlos Henrique Ribeiro do Nascimento, 29 anos, natural de Sobral, foi atingida com tiros na região da cabeça e no braço.

Carlos Henrique foi socorrido em estado gravíssimo para o hospital Santa Casa de Sobral.

As Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os procedimentos de praxe.

A Polícia Civil irá investigar a dinâmica, autoria e motivação do crime.

Mais detalhes a qualquer momento.