VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL! MULHER É ASSASSINADA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Na noite desta sexta-feira (27), um feminicídio chocou os moradoes do bairro Terrenos Novos. Leyvimar de Sousa Coutinho, de aproximadamente 49 anos, foi encontrada sem vida em sua residência, localizada na Rua Raimundo Alves, próximo ao antigo bar do "Play Boy".





De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é o marido da vítima, identificado como Antônio, conhecido como “Toinho”. Ele teria relatado a vizinhos que sua esposa havia sofrido uma agressão na noite anterior, causando um ferimento na cabeça. No entanto, não forneceu mais detalhes sobre o ocorrido.





Vizinhos, preocupados com a situação, acionaram a polícia ao perceberem que Leyvimar permanecia desmaiada há mais de 24 horas. Ao chegarem ao local, socorristas constataram que a mulher já estava sem vida.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão realizando buscas na região para localizar e prender o suspeito.





Com informações do portal Fnews