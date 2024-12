FÉ: Denzel Washington é batizado na igreja e recebe licença de pastor

Prestes a completar 70 anos, Denzel Washington foi batizado nas águas na Kelly Temple Church of God in Christ, uma igreja no Harlem, em Nova Iorque, neste sábado (21). Além do batismo, o ator de Hollywood recebeu a licença de pastor.





Vídeos do momento em que o artista desce às águas batismais circulam nas redes sociais. O templo onde ocorreu a cerimônia é especial para Denzel , que o frequentava quando era criança.





– Demorou um pouco, mas finalmente estou aqui… Se Deus pode fazer isso por mim, não há nada que Ele não possa fazer por você. O céu é literalmente o limite – declarou o ator.





– Este mundo, a fama e riqueza passam, mas apenas o que você faz por Cristo irá durar – completou.





O artista não é novo na caminhada cristã. Filho de um pastor pentecostal, Denzel já havia compartilhado que lia a Bíblia todos os dias. Ele também já contou ter tido uma experiência com o Espírito Santo aos 20 anos.





– O ministro estava pregando: “Basta deixar Ele agir”. Eu disse: “Eu deixarei”. E tive essa experiência física e espiritual tremenda. Me assustou…Eu estava babando, chorando, suando. Minhas bochechas explodiram. Eu estava me libertando. Foi muito intenso – disse, de acordo com a revista GQ em 2016.





– Isso quase me tirou de mim. Liguei para minha mãe, e ela disse que eu estava sendo cheio do Espírito Santo – relatou.





(Pleno News)