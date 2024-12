Polícia Civil cumpre 23 mandados judiciais no Ceará e no Maranhão contra integrantes de grupo criminoso

Em mais uma ação de combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na Região Norte, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), Caucaia (AIS 11), Tianguá (AIS 14), em Fortaleza e nas cidades de São Luís e São Bernardo, no estado do Maranhão.





Os alvos são investigados por fazerem parte de um grupo criminoso de origem carioca. Dois deles são apontados como chefes de um grupo criminoso com atuação no bairro Dom José, em Sobral. Um deles é um homem de 29 anos, que possui antecedentes pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, roubo e por integrar grupo criminoso. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O outro, de 35 anos, possui passagens por homicídio, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e roubo.





Além deles, os policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, por meio do Núcleo de Combate ao Crime Organizado e do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), cumpriram mais dois mandados de prisão preventiva em desfavor de uma mulher de 30 anos e de um homem de 26 anos. Um mandado de prisão preventiva contra um alvo de 28 anos foi cumprido em uma unidade prisional, tendo em vista que o alvo, que possui uma extensa ficha criminal, já estava preso.





A PCCE apreendeu três veículos, 13 aparelhos celulares, um revólver calibre 38, um drone e um notebook. No Maranhão, durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, dois alvos, de 19 e 24 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A justiça ainda determinou o bloqueio de 18 contas bancárias de investigados.





A operação contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (DPJI) Norte, Delegacia Metropolitana de Caucaia, Delegacia Regional de Tianguá, das equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE e da Polícia Civil do Maranhão.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.