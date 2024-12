Dólar volta a disparar após intervenção recorde do BC

O dólar voltou a disparar nesta segunda-feira, 23, vendido a cerca de 6,18 reais.

Na semana passada, a moeda americana chegou a bater 6,30 reais, mas recuou em meio à aprovação do pacote de corte de gastos no Congresso Nacional e a intervenções recordes do Banco Central.





O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, opera em queda no início da semana de Natal.









A desidratação do pacote fiscal de Haddad





Os investidores acompanham de perto as propostas de corte de gastos, temendo que as medidas aprovadas não sejam suficientes para equilibrar as contas públicas.





O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), minimizou na sexta, 20, a desidratação do pacote fiscal no Congresso.





“Os ajustes de redação não afetam o resultado final. Mantêm a mesma ordem de grandeza de economia”, garantiu o ministro da Fazenda em café da manhã com jornalistas.





O problema é que quase ninguém acreditou na promessa de economizar 71,9 bilhões de reais entre 2025 e 2026 quando Haddad a apresentou, em 27 de novembro.





O governo Lula não detalhou os dados o bastante e analistas independentes calcularam que a economia não deve passar de 50 bilhões de reais.









Galípolo tentou





Indicado por Lula para presidir o Banco Central a partir de 1º de janeiro de 2025, Gabriel Galípolo refutou na quinta-feira, 19, a narrativa governista de que o real está sendo alvo de um ataque especulativo.





Diretor de Política Monetária do BC até o fim deste mês, Galípolo participou de entrevista coletiva ao lado do atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, a quem agradeceu com bastante elogios a “transição entre amigos” — em contraste com os ataques feitos pelos petistas nos últimos dois anos.





“Vou responder aquilo que eu digo aqui no Copom e quando eventualmente o Banco Central é chamado pelo governo para poder esclarecer questões desse tipo”, disse Galípolo ao ser questionado sobre o assunto, e logo depois de Campos Neto questioná-lo: “Acho que a gente tem a mesma opinião, quer responder?”.





