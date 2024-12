Polícia recupera 18 ovelhas furtadas de roça no Piauí

Ação desarticula esquema de furtos envolvendo animais na região de Picos.

A Polícia Militar do Piauí recuperou 18 ovelhas e diversos materiais furtados de uma chácara e uma roça no município de Acauã, no interior do Piauí. A operação, realizada na quarta-feira (04), foi desencadeada após um mandado de busca e apreensão emitido pela Comarca de Paulistana. Os itens estavam a cerca de 260 km do local dos furtos, em Inhuma, indicando uma rede de receptação em ação.





O Que AconteceuHistórico dos Furtos: Os furtos ocorreram em duas ocasiões. Em maio, materiais de construção e ferramentas avaliados em R$ 15 mil foram levados de uma chácara em Acauã. Já em novembro, 35 ovelhas e ferramentas, como picaretas e machados, foram furtados de uma roça vizinha.Ação da Polícia: Após investigação, incluindo análise de imagens de câmeras de segurança, a polícia identificou os veículos usados nos crimes. A operação resultou na recuperação de 18 ovelhas, dois portões, um compressor e uma lixadeira, encontrados em Inhuma, a 260 km de Acauã.





Investigação: Os itens recuperados e os veículos utilizados nos furtos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Inhuma. Os suspeitos poderão responder por receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal Brasileiro.





(Pi24h)