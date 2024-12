Suspeitos de matar presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte morrem em confronto com a polícia

Os dois suspeitos de assassinar o presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Marcos Aurélio de Araújo (PP), foram mortos na madrugada deste domingo (29), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, após uma troca de tiros com agentes da Polícia Militar (PMCE).





A operação envolveu agentes da Força Tática de Limoeiro do Norte e do Comando Tático Rural (Cotar) do Vale do Jaguaribe.





O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (26). Marcos Aurélio, de 57 anos, foi morto a tiros estava sentado em uma mesa na calçada de sua casa, acompanhado da sogra e de uma vizinha. Pelo menos nove disparos foram efetuados contra o político, que morreu no local.





Em outubro, Marcos Aurélio foi reeleito para seu quarto mandato consecutivo na Câmara de Tabuleiro do Norte. Ele era considerado favorito para seguir como presidente da Casa, durante o biênio 2025-2027.





