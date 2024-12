Usuários do VLT de Sobral poderão substituir o bilhete de papel por um cartão personalizado

Para adquirir o cartão de forma online é necessário acessar o metrofor.ce.gov.br , depois clicar em cadastro do múltiplo e seguir as instruções. Para o cadastro presencial os interessados devem se dirigir às estações da Boulevard do Arco, Campo dos Velhos ou José Euclides das 8h às 21h com RG e CPF. O cartão múltiplo personalizado estará disponível para retirada em até 10 dias úteis na estação onde o cadastro foi feito.