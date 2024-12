COVARDIA! SUSPEITO DE FEMINICÍDIO EM TIANGUÁ É PRESO EM CAMOCIM

A Polícia Militar deteu na tarde desta terça-feira (03) o homem apontado como suspeito pela morte de Thaynnar Rafaelly Gomes Lima, de 35 anos, encontrada morta em sua residência no loteamento Palmeiras, em Tianguá. O suspeito, que era esposo da vítima, estava desaparecido desde a madrugada do crime, quando saiu do local sem prestar qualquer esclarecimento à polícia ou à família.





Thaynnar foi encontrada com um fio de energia enrolado no pescoço, e a perícia inicial considerou a morte como suspeita. Desde então, as autoridades iniciaram buscas pelo suspeito, que foi localizado na cidade de Camocim. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, que deverá transferi-lo para a Delegacia Regional de Tianguá, responsável pelo inquérito.





O caso gerou grande comoção em Tianguá e região, e a prisão do suspeito é vista como um avanço para a elucidação do crime. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para determinar as circunstâncias da morte e a possível participação do detido no ocorrido.





Portal Camocim Mídia