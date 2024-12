A ciência resolveu um dos enigmas mais antigos da humanidade: o que veio primeiro... a galinha ou o ovo?

A pergunta “O que veio primeiro, o ovo ou a galinha?” é uma das questões mais antigas da humanidade. Representa uma espécie de enigma filosófico e científico que tem confundido gerações de pensadores, cientistas e mentes curiosas durante séculos.





Já na Grécia antiga, filósofos como Sócrates, Aristóteles ou Platão refletiram sobre as origens iniciais da vida e do Universo, e com a evolução da ciência, outros campos foram envolvidos, da biologia à cosmologia, passando por teorias como a evolucionista, o criacionismo (tudo é criação de um Deus) ou mesmo fixismo (as espécies não variam com o tempo). E se perguntar à maioria dos biólogos, eles dirão inequivocamente que o ovo veio primeiro.





Mas uma equipa de cientistas da Universidade de Genebra, na Suíça, liderada pela bioquímica Marine Olivetta, descobriu que os componentes básicos das células reprodutivas femininas, os óvulos, apareceram muito antes da evolução das galinhas, o que infere que o ovo veio antes da galinha.





A evolução não é uma linha reta





Na verdade, é muito provável que a vida na Terra tenha desenvolvido a capacidade de formar embriões mesmo antes de os primeiros animais crescerem. E as pistas para esta possibilidade vieram de um organismo unicelular que vive imerso na lama sob mares rasos.





Este organismo é um micróbio ictiosporiano chamado Chromosphaera perkinsii, descoberto em 2017 em sedimentos marinhos em redor do Havai.





Embora o C. perkinsii não seja um animal nem um fungo, partilha com eles um ancestral comum e apresenta uma notável semelhança com embriões animais à medida que se reproduz, dizem cientistas da Universidade de Genebra. O comportamento dos ictiosporos permite investigar o salto de organismos unicelulares para seres complexos compostos por uma infinidade de células.





E como o Chromosphaera perkinsii existe há mais de um bilião de anos – muito antes do surgimento dos primeiros animais – a sua existência sugere que a vida desenvolveu a programação dos ovos antes dos próprios ovos.





Um olhar sobre a origem da vida





Há um bilião de anos, o nosso planeta era muito diferente. A sua atmosfera era composta principalmente por metano, amónio e vapor de água, enquanto a temperatura média global oscilava em torno de 50 °C. E foi neste ambiente que organismos como o C. perkinsii habitaram a Terra.





Mas os registos dos primeiros animais datam de cerca de 635-542 milhões de anos atrás, no período Ediacarano, quase 400 milhões de anos após o aparecimento do C. perkinsii, quando a atmosfera da Terra já estava cheia de oxigénio e a temperatura não era tão hostil.





Omaya Dudin, um dos autores do estudo, afirma que a espécie encontrada em 2017 apresenta comportamentos que indicam que já possuía “processos de coordenação e diferenciação multicelular”, algo típico de organismos multicelulares, apesar de ser uma espécie unicelular. Isto significa que os mecanismos básicos para o desenvolvimento embrionário, o processo pelo qual um óvulo fertilizado se torna um embrião, já estavam presentes nesta espécie muito primitiva.





Para os investigadores, os resultados sugerem que as instruções para a formação de padrões embrionários são anteriores a qualquer animal identificado até ao momento.





O estudo explica que, nos ovos fecundados das galinhas, o zigoto percorre o oviduto, onde são acrescentadas várias camadas: primeiro a clara, depois as membranas e por fim a casca dura de cálcio. Enquanto o óvulo se forma, o zigoto divide-se e diferencia-se para dar origem a um embrião. Amostras de Chromosphaera perkinsii revelaram que, uma vez atingido o tamanho máximo, eles dividem-se sem crescer mais. Este processo permite a geração de colónias multicelulares diferenciadas, semelhantes aos primeiros estágios de um embrião.





Por fim, o estudo conclui que, do ponto de vista evolutivo, o ovo veio primeiro, uma vez que as aves evoluíram a partir dos nossos ancestrais répteis e o aparecimento do processo de postura dos ovos é anterior ao surgimento das galinhas.





O ovo é uma adaptação evolutiva das criaturas... e isso encerra a discussão!





Fonte: Tempo.pt