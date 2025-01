ENTERRO CHOCANTE : Família cava sepultura sob chuva por falta de coveiro

Prefeito pede desculpas, mas revolta da família explode nas redes sociais.

Em Miranorte, Tocantins, netos de uma idosa de 87 anos precisaram realizar o sepultamento da avó com as próprias mãos e sob chuva intensa, devido à ausência de um coveiro no cemitério municipal. A família relatou ter esperado o funcionário por mais de 30 minutos, sem sucesso, e precisou improvisar com o que tinha disponível para concluir o enterro. O caso gerou revolta, repercutiu nas redes sociais, e levou o prefeito Leandro Barbosa (PL) a pedir desculpas publicamente, afirmando que medidas já foram tomadas para evitar novas ocorrências.





(Blog César Wagner)