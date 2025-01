VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: JOVEM BALEADO NO ESTACIONAMENTO DO MIX MATEUS MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Na noite de ontem, segunda-feira (06), Alex Pereira Silva, de 23 anos, filho de um policial militar, foi baleado no estacionamento do supermercado Mix Mateus, em Sobral. O jovem foi vítima de um crime premeditado, conforme apontam informações preliminares.





De acordo com testemunhas e imagens captadas pelas câmeras de segurança do local, dois homens em uma motocicleta o aguardavam no estacionamento. Assim que ele saiu do estabelecimento, foi surpreendido pelos criminosos, que efetuaram vários disparos contra ele. Após o crime, os suspeitos fugiram em motocicleta em alta velocidade, tomando destino ignorado.

A vítima foi rapidamente socorrida e levada ao Hospital Santa Casa de Sobral, onde passou por uma cirurgia de emergência. Contudo, na madrugada desta terça-feira (07), Alex não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.





As investigações estão em andamento e a polícia civil e militar utilizam as imagens das câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelo homicídio. Ainda não há informações concretas sobre a motivação do crime, mas as autoridades trabalham com várias linhas de investigação.





O corpo foi recolhido ao núcleo da perícia forense na cidade de Sobral.





Sobral registra o segundo homicídio doloso no corrente ano!





Com Fnews