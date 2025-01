FORTALEZA ENTRE AS CIDADES MAIS PERIGOSAS DO MUNDO: Turismo sob ameaça!

Fortaleza é destaque negativo em ranking global, expondo desafios de segurança que ameaçam moradores e turistas.

O relatório da plataforma Numbeo destacou as 50 cidades mais perigosas do mundo, considerando a percepção de segurança de residentes e turistas, com Caracas, na Venezuela, liderando o ranking. O Brasil figura com oito cidades na lista, sendo Rio de Janeiro (7º), Fortaleza (9º) e Salvador (10º) as mais mencionadas, todas reconhecidas por suas atrações culturais e turísticas, mas marcadas por altos índices de criminalidade. Outras cidades brasileiras como Recife, Porto Alegre, São Paulo, Campinas e Belo Horizonte também aparecem no estudo, evidenciando a dualidade entre suas riquezas culturais e os desafios de segurança pública. O índice avalia fatores como homicídios e crimes violentos ajustados proporcionalmente à população local, refletindo tanto riscos objetivos quanto a percepção de insegurança.









✴️ CÁ PRA NÓS: A inclusão de Fortaleza entre as cidades mais perigosas do mundo pode agravar consequências para a imagem da capital cearense, afetando negativamente o turismo, um dos pilares econômicos da região. Além de desencorajar visitantes, essa classificação expõe a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes para combater a criminalidade e melhorar a percepção de segurança, tanto para moradores quanto para turistas.





(Blog do César Wagner)