Morre mulher envenen*da que voltou a ser internada no Piauí

Maria Jocilene da Silva, vítima do arroz envenenado, morre no Heda.

Maria Jocilene da Silva, de 32 anos, uma das vítimas do caso do arroz envenenado no Piauí, morreu nesta sexta-feira (24). Ela estava internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba. Jocilene tinha retornado ao hospital 20 dias após receber alta. A causa da morte será confirmada após perícia do Instituto de Medicina Legal (IML). O caso, que já vitimou cinco pessoas de uma mesma família, segue sendo investigado, com o padrasto Francisco de Assis Pereira da Costa como principal suspeito do crime no Piauí.









O que aconteceu





Morte de Maria Jocilene: A mulher que consumiu o arroz contaminado no dia 1º de janeiro, voltou a ser hospitalizada na última quarta-feira (22), após passar mal durante uma visita à residência onde ocorreu o envenenamento. Apesar dos esforços da equipe médica, ela morreu nesta sexta-feira (24). O hospital informou que a causa da morte será esclarecida após exames complementares do Instituto Médico Legal (IML).





Nota do Heda: “Após a constatação do óbito, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. A causa do falecimento será divulgada somente após a conclusão da investigação. Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família da paciente e rearmamos que a equipe multidisciplinar do Heda atuou com total dedicação, seguindo rigorosamente todos os protocolos e medidas necessárias para garantir o melhor atendimento desde a admissão da paciente”.





Arroz Envenenado: No dia 1º de janeiro, um arroz contaminado com terbufós (substância tóxica usada em pesticidas e proibida no Brasil) resultou na morte de cinco pessoas de uma mesma família, incluindo três crianças pequenas. O principal suspeito, Francisco de Assis Pereira da Costa, padrasto de uma das vítimas, foi preso acusado de ter contaminado o alimento por motivos de desavença familiar.

Investigação: Francisco de Assis, que teria fingido ser vítima do envenenamento, está preso temporariamente desde 8 de janeiro. Ele nega o crime, mas admitiu ter “nojo e raiva” da enteada, Francisca Maria, e de seus filhos. O IML já confirmou a presença de terbufós no arroz, e a polícia segue apurando as circunstâncias do crime.





Outras vítimas: Além de Maria Jocilene, outras sete pessoas consumiram o arroz envenenado. Três adultos e quatro crianças perderam a vida. Uma adolescente e um menino de 11 anos sobreviveram após internação.



Via portal Pi24h