POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Na manhã do dia 24.01.2025, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional Sobral, com apoio do Núcleo Operacional (Nuop) e da Delegacia Regional de Sobral, efetuou a prisão em flagrante de um suspeito de ser o autor de dois roubos de veículo e de um homicídio ocorrido no bairro Parque Silvana, município de Sobral.









Relembre o caso:





Na data de 23/01/25, o suspeito, utilizando-se de uma moto que acabara de roubar, dirigiu-se ao bairro Parque Silvana onde efetuou vários disparos de arma de fogo contra uma vítima, moradora do local. Após o crime, o suspeito ainda teria roubado outra moto no intuito de despistar os policiais, mas acabou sendo identificado e preso.





Realizados os procedimentos legais, o preso foi encaminhado para a penitenciária de Sobral e colocado à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.