NIKOLAS FERREIRA MOBILIZA 11 mil advogados contra ataque de grupo pró-Lula

Grupo Prerrogativas busca cassar mandato do deputado, mas enfrenta oposição massiva da advocacia conservadora.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), alvo do Grupo Prerrogativas, formado por advogados alinhados ao governo Lula, após ter viralizado críticas contra a medida do governo Lula de ampliar fiscalização do pix, recebeu o apoio de cerca de 11 mil advogados nesta quinta-feira. Em uma carta conjunta, o Movimento Advogados do Brasil, o Movimento Advocacia Independente e a Associação Advogados de Direita Brasil rebateram a tentativa de Prerrogativas de ações articulares no MPF e na Comissão de Ética da Câmara para cassar o mandato do parlamentar.





(Cesar Wagner)