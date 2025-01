Setran inicia blitzes educativas permanentes em Sobral

O objetivo, segundo a pasta, é aproximar o órgão dos condutores.

A Secretaria de Trânsito e Transporte de Sobral (Setran) iniciou nesta sexta-feira (17) uma série de ações realizadas através blitzes educativas. O objetivo, segundo a pasta, é aproximar o órgão dos condutores para a realização de um trabalho de conscientização de boas práticas no trânsito.





A ideia das ações é do prefeito de Sobral Oscar Rodrigues que deseja uma interação maior entre a Setran e os condutores. O gerente de educação de trânsito, Paulo Ferreira, afirmou para o Portal Paraíso que as blitzes educativas serão permanentes e farão parte do calendário de ações de educação no trânsito em Sobral.





As orientações vão desde, para condutor de moto, o uso da viseira baixa, o uso do calçado adequado com fixação no calcanhar e, para os condutores de automóveis, o uso do cinto de segurança, cadeirinha para crianças de 1 a 4 anos de idade ou com peso até 18 kg, abaixo de 10 anos ocupar o banco traseiro e verificar a documentação do veículo tanto para carro quanto para moto.





Por Edwalcyr Santos