"O Brasil quebra se não houver mudança de mentalidade ou de governo", diz CEO de gestora de investimentos

Durante a Latin America Investment Conference, Luis Stuhlberger, diretor-executivo da gestora de investimentos Verde Asset, disse estar preocupado com a economia do Brasil. Ele afirmou que a recente de valorização do real em relação ao dólar não deve ser interpretada como sinal de melhoria econômica. O evento foi realizado pelos bancos UBS e UBS BB em São Paulo, nesta terça-feira, 28.





Para Stuhlberger, a ausência de notícias negativas, em grande parte por causa do recesso do Congresso, trouxe um alívio temporário ao mercado doméstico. Ele descreveu a situação como um “piquenique à beira do vulcão”, ao alertar para os riscos decorrentes do aumento das despesas públicas e das taxas de juros, que se aproximam dos 15% ao ano.





“A avaliação do Brasil obviamente não é boa”, disse Stuhlberger. O diretor-executivo afirmou que, se os títulos do Tesouro, como a NTN-B 35, continuarem a oferecer juros reais de 7,35%, o Brasil poderá enfrentar uma crise econômica.





“Tenho certeza de que esse nível não se manterá nos próximos anos ou o Brasil quebra”, completou. “Alguma coisa terá que acontecer, seja uma mudança de mentalidade ou de governo.”





Governo do Brasil precisa realizar mudanças, diz Stuhlberger





O executivo também disse que há a necessidade de mudanças por parte do governo Luiz Inácio Lula da Silva para evitar maiores problemas econômicos. Além das questões internas, Stuhlberger comentou a cena política internacional, ao abordar a volta de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos.





Segundo ele, a agenda de Trump ainda é focada em desregulação, políticas antiwoke, controle de imigração e tarifas. No entanto, Stuhlberger observou que pode haver alguma mudança na abordagem tarifária do presidente.





“Ele claramente está repensando com calma a agenda de tarifa, o que não é muito de seu estilo”, disse o diretor-executivo da Verde. “E isso foi uma grande surpresa, pelo menos para o que o mercado precificava. O fato de ele continuamente dizer e ‘desdizer’. Não queira operar mercado com base nos posts de Trump.”





