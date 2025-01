Pessoas "abraçam" pedaços de carne enquanto saqueiam carga após acidente com caminhão no Paraná

PRE afirma que cerca de cinco toneladas de carne foram saqueadas. Motorista não se feriu.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de pessoas saqueando carne de um caminhão que se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (12) em Realeza, no sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de cinco toneladas, das 25 toneladas que estavam no veículo, foram saqueadas. Assista ao vídeo no final da matéria.





Em um dos vídeos, dezenas de pessoas aparecem pegando pedaços de carne pela parte traseira do veículo. Algumas também são vistas guardando o produto saqueado em carros estacionados às margens da PR-281, enquanto outras sorriem e "abraçam" pedaços maiores de carne.





Segundo o Cabo Thibes, o acidente foi por volta das 11h40. O motorista do caminhão perdeu o controle tombou o veículo no trevo de acesso à cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o homem não precisou de atendimento médico.





Apesar da saída de pista, a carga do caminhão não foi afetada, ficando as portas traseiras do baú do caminhão fechadas, segundo a PRE. O local foi sinalizado e na sequência, o motorista acompanhou os policiais até a unidade policial para realização de Boletim de Ocorrência (B.O.).





Por volta das 13h, durante a confecção do boletim - além de acionamento de seguro da carga e guincho - a PRE foi informada de que a carga estava sendo saqueada. De imediato, uma equipe foi ao local e constatou que "uma multidão", nas palavras do Cabo Thibes, estava saqueado a carga.





Ao perceberem a aproximação da viatura, as pessoas começaram a se dispersar e a fugir do local em carros ou a pé. Por ser apenas uma equipe policial, não foi possível deter suspeitos, porém placas de veículos no local foram anotadas e encaminhadas à Polícia Civil, que deve apurar o caso.





"A carga esta sob custódia da empresa, através de escolta, bem como a equipe da Polícia Rodoviária Estadual está no local dando o suporte para transbordo da carga e destombamento do caminhão", informou a PRE.





Via portal macajubaacontece