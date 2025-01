BILIONÁRIOS DA TECNOLOGIA se unem a Trump em apoio histórico

Grandes nomes da tecnologia, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos da Amazon, e os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, estão unindo forças em apoio à posse presidencial de Donald Trump, eleito com ampla vantagem nas eleições de 2024, consolidando também o domínio republicano no Congresso. Musk, maior financiador da campanha, e outros líderes do setor anunciaram medidas como doações milionárias para a cerimônia e mudanças nas políticas corporativas de suas empresas, promovendo maior liberdade de expressão e alinhamento com a agenda do republicano.





Via César Wagner