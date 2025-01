Lula deve aumentar a conta de energia dos brasileiros para pagar o rombo de Itaipu

Em uma decisão que pode impactar diretamente os consumidores brasileiros, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva planeja um aumento na conta de energia elétrica para cobrir o rombo financeiro da usina hidrelétrica de Itaipu. De acordo com informações exclusivas, o déficit de cerca de R$ 17 bilhões acumulado pela usina, que está sendo enfrentado pela binacional, precisa ser equacionado e o governo federal estuda repassar parte desse custo para a população.





Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tem sofrido com a disparada dos custos operacionais e com a variação do câmbio, uma vez que a energia produzida por ela é comercializada em grande parte com o Paraguai, além de ser responsável por uma significativa parte da oferta de energia ao Brasil.





Fontes do Ministério de Minas e Energia afirmam que a solução mais viável seria repassar parte do prejuízo para os consumidores por meio de um aumento gradual nas tarifas de energia elétrica. O impacto para as famílias brasileiras, ainda segundo os especialistas, pode ser sentido principalmente nas regiões onde o consumo de energia é mais elevado.





A medida tem gerado protestos entre especialistas e entidades de defesa do consumidor, que alertam para o efeito negativo sobre a inflação e o bolso do brasileiro. Contudo, o governo argumenta que a situação financeira da usina não pode ser ignorada, e que o aumento seria necessário para garantir a continuidade do abastecimento de energia no país.





O ministro de Minas e Energia, que deve anunciar oficialmente a decisão nas próximas semanas, afirmou que está avaliando alternativas para minimizar os impactos no orçamento das famílias, mas sem comprometer a estabilidade do setor energético.





A notícia já começa a gerar repercussões e promete ser um dos principais temas de debate nas próximas semanas, à medida que os brasileiros se preparam para enfrentar mais um reajuste no custo de vida.





Com informações brunozambelli.sp