POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Na data de hoje, 29/01/2025, por volta das 6h45min, EDGAR INDEQUI, engenheiro elétrico estrangeiro de nacionalidade guineense, foi preso pelo Núcleo de Investigação Permanente - NIP. Ele é responsável por um esquema de estelionato estruturado e sistêmico no setor de energia solar que, utilizando documento falso, empresa de terceiros, técnicas de engenharia social com prospecção pelas redes sociais, manipulou e lesou cinco vítimas em Sobral, acumulando prejuízos financeiros superiores a R$ 134 mil.





Esta detenção é um passo crucial para trazer justiça às suas vítimas e manter a integridade do mercado de energia solar. As ações desse criminoso não apenas impactam financeiramente às vítimas, mas também comprometem a credibilidade do setor de energia renovável em nossa região.





EDGAR foi conduzido para Delegacia a fim de cumprir formalidades de praxe e posteriormente colocado à disposição da Justiça.