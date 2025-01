Quarto suspeito de envolvimento na morte de policial penal é preso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã desta quarta-feira (29), no bairro Mucuripe, um quarto envolvido no assassinato do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, na manhã dessa terça (28), no bairro Centro. O suspeito, que tem 25 anos, é apontado como um dos autores dos disparos que vitimou o agente de segurança pública. Ele também foi baleado durante a ação.





Os trabalhos policiais foram realizados por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Força Tática (FT) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).









Outras prisões





As outras três prisões foram efetuadas nessa terça. O primeiro suspeito, de 29 anos, natural do Pará, foi preso em uma pousada no bairro Centro. Com ele, dez quilos de cocaína, 15 gramas de maconha, além de aproximadamente 400 munições de fuzil calibre 5.56, 100 munições calibre 380 e 60 munições calibre 9 milímetros foram apreendidas. Ele foi conduzido para a sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte de arma de fogo.





O segundo alvo, de 31 anos, natural do Amazonas, foi localizado também no bairro Centro da Capital. Com o suspeito, foram localizadas caixas de munições e uma pistola calibre 9mm com numeração raspada. Ele foi autuado por porte ou posse ilegal de arma de fogo.





O terceiro investigado, foi localizado e capturado no bairro Bonsucesso. Conforme investigação, ele teria conduzido o automóvel utilizado na ação criminosa que vitimou o policial penal. Diante disso, ele foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio e colocado à disposição da Justiça.





Fonte: CN7