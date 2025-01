Dentista condenado por matar atendente em São Paulo é preso na cidade de Sobral/CE

Um dentista foi preso nesta terça-feira (28), em Sobral, no interior do Ceará, em cumprimento a uma sentença condenatória por ter matado uma atendente que trabalhava com ele, em São Paulo. A vítima estava grávida.





O crime aconteceu em julho de 2002, na cidade de Americana e vitimou Relaine Argona Ferreira, que à época tinha 23 anos de idade.





Conforme as investigações da Polícia Civil, o acusado, identificado como Rivail Chiarini, que atualmente está com 74 anos, tinha um consultório na Avenida Antonio Lobo, no Centro da cidade paulista e Relaine era sua auxiliar. Os dois mantinham um relacionamento amoroso.





No dia do crime, Relaine foi morta a facadas dentro de um motel na região da Praia Azul. Em seguida, Rivail amarrou um bloco de concreto no corpo da vítima, que foi lançado no Rio Capivari.









Fuga para o Ceará





O dentista chegou a ser preso temporariamente pelo homicídio em 2002, mas, negava as acusações. Enquanto aguardava a resolução dos procedimentos policiais, ele fugiu de São Paulo para o Ceará.





Em junho de 2015, ele foi localizado e detido na localidade de Serrota, na cidade de Senador Sá, onde residiu e chegou a trabalhar como odontólogo pela prefeitura local.





Rivail estava respondendo o processo em liberdade, porém em junho de 2024 a Justiça o condenou a 14 anos de prisão, em regime fechado, pela morte da atendente. Desde então, ele era considerado foragido.





Com a prisão, o homem irá responder pelo crime cometido em São Paulo.





