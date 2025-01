Governo avalia taxar o agro para baixar preço da comida; VEJA VÍDEO

O governo está considerando a possibilidade de implementar uma taxação sobre o setor agropecuário como medida para reduzir o preço dos alimentos no Brasil. A proposta gerou discussões acaloradas, uma vez que o agronegócio representa uma parte significativa da economia do país, mas enfrenta pressões para contribuir com a redução da inflação e os custos alimentares. A ideia seria aplicar uma nova tributação sobre os produtos agrícolas ou suas exportações, com o objetivo de financiar políticas que visem o controle de preços no mercado interno. No entanto, a iniciativa tem sido amplamente debatida. Com informações do portal Diário do Brasil Notícias.





